Крымская зоозащитница: жертвами «догхантеров» становятся домашние и неопасные собаки

Проблема травли собак по-прежнему актуальна для Севастополя. При этом жертвами «догхантеров» становятся как бродячие, так и домашние собаки. Об этом в вечернем эфире Радио Крым.Реалии заявила руководитель Севастопольского благотворительного фонда помощи бездомным животным Наталия Морозова.

«Постоянно то в одном районе, то в другом районе вспышки травли собак. При этом под травлю попадают очень добрые, адекватные, ручные собаки. И большинство из них стерилизованы уже. За счет жителей города, не за счет государства. Попадают домашние животные... Одних животных потравили – адекватных, ручных, стерилизованных, прирученных, которых любят дети. Другие животные пришли», – сказала зоозащитница.

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Она также добавила, что особо активизировались «догхантеры» в прошлом году накануне 9 мая. При этом привлечь к ответственности тех, кто убивает животных, практически невозможно.

«Лица не установлены, кто травит. Но мы все равно по каждому случаю травли стараемся ехать в полицию и писать обращение о жестоком обращении. Увы, это ни к чему не приводит: «Отказ в возбуждении уголовного дела, потому что лицо не установлено». К сожалению, эти препараты продаются у нас в аптеке, поэтому абсолютно любой человек, которому надоели собаки, может пойти, купить и сделать данное преступление», – отметила Морозова.

Накануне, 4 мая, сообщалось, что во время визита в аннексированный Крым спикера российского МИД Марии Захаровой ее дочь Марьяну укусила бродячая собака.

В мае 2016 года в крымском управлении Россельхоза заявляли о росте количества укушенных бродячими собаками крымчан по сравнению с предыдущим годом.

6 февраля 2017 года подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов распорядился «проработать вопрос по уменьшению числа бездомных животных в регионе». Главный ветеринар аннексированного Крыма Валерий Иванов заявил, что, в соответствии с российским законодательством, к животным должны применяться исключительно гуманные меры. Но, по его словам, «воспитав гуманность», нельзя «забыть процесс исполнения защиты граждан», страдающих от укусов.

После это крымские зоозащитники заявляли о начале масштабной травли бродячих и домашних собак, инициированной властями.