В Симферополе прошла первая репетиция военного парада

В Симферополе 5 мая прошла репетиция военного парада, в ней приняли участие военнослужащие местного гарнизона Черноморского флота, а также подразделения МЧС, курсанты филиала Краснодарского университета МВД, казаки, кадеты.

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, участники репетиции прошли по проспекту Кирова торжественным маршем.

Также в репетиции парада участвовали бронированные машины «Тайфун», «Рысь», бронетранспортеры, артиллерийская техника и зенитные ракетные комплексы С-300 группировки российских войск в Крыму.

Принимал парад начальник Симферопольского гарнизона, командир 22-го армейского корпуса Черноморского флота России генерал-майор Андрей Колотовкин.

В Керчи в пятницу российские военные провели репетицию парада, который состоится 9 мая. Ради репетиции были перекрыты основные дороги в центральной части города, включая те, по которым едет транзитный транспорт с Керченской переправы. Репетиция прошла при усиленных мерах безопасности.

Парады Победы 9 мая пройдут в трех городах Крыма – Севастополе, Керчи и Симферополе.

В России 9 мая отмечается День победы, которые считают праздником победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией.

В Украине 9 мая отмечается День победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Эту памятную дату Верховная Рада Украины установила 9 апреля 2015 года в рамках реализации политики декоммунизации.