В Крыму на праздник Хыдырлез для массовости свозят школьников – Чубаров

В Крыму для обеспечения массовости на празднике Хыдырлез подконтрольные Кремлю власти полуострова свозят на мероприятие учеников местных школ. Об этом 6 мая на своей странице в Фейсбуке написал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

«На проводимом сегодня «гулянии» Хыдырлез российские оккупационные власти Крыма мобилизовали даже школьные автобусы. В каждом из таких автобусов пара-тройка учителей, остальные – дети», – написал Чубаров.

Хыдырлез – один из самых больших праздников у тюркских народов, празднование которого в XIX веке длилось три дня. Отмечается 6 мая как день, в который пророки Хидр (аль-Хидр) и Ильяс (Илья) встретились на земле. В обрядах прослеживаются черты древней скотоводческой традиции.

После аннексии Крыма представители Меджлиса крымскотатарского народа отказались принимать участие в празднованиях крымского Хыдырлеза. Воздержаться от таких празднований они также призывали и своих соотечественников на полуострове. Сообщалось, что в этом году Хыдырлез будут праздновать «под патронатом» российского главы Крыма Сергея Аксенова.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».