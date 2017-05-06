Гражданка Украины пыталась вывезти ребенка в Крым за взятку – Госпогранслужба

На административной границе с Крымом гражданка Украины пыталась вывезти на полуостров свою пятилетнюю дочь за взятку пограничнику. Об этом 6 мая сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

«Во время пограничного контроля пограничники Херсонского отряда установили, что у гражданки отсутствуют надлежащие документы, предоставляющие право вывезти ребенка за пределы материковой части Украины. За то, чтобы пограничники «помогли» и беспрепятственно пропустили их через админграницу, украинка предложила пограничному наряду средства в размере 4000 рублей России», – отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что «от неправомерного вознаграждения военнослужащие отказались и сообщили сотрудникам Национальной полиции об обнаружении признаков уголовного правонарушения предусмотренного статьей 369 УК «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу». Женщину вместе с ребенком передали сотрудникам полиции».

После аннексии Крыма между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».