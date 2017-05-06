В России задержали активистов, выступивших в поддержку «узников Болотной»

На Болотной площади в столице России Москве 6 мая задержали не менее семи активистов. Они стояли с плакатами в поддержку фигуранта так называемого «болотного дела» Ивана Непомнящих, который содержится в колонии. Об этом сообщает сайт «ОВД-Инфо».

Задержанные находятся в ОВД «Хамовники». Некоторые из них успели написать доверенность на защитников, которым полицейские не разрешают находиться в помещении ОВД.

В Москве в субботу, 6 апреля, прошел митинг оппозиции. Он приурочен к годовщине событий на Болотной площади, когда 6 мая 2012 года оппозиция протестовала против переизбрания президентом Владимира Путина.

Российская редакция Радио Свобода вела прямую трансляцию этой акции.

Во время митинга в Москве 6 мая в частности призвали к смене руководства страны.

6 мая 2012 года в Москве оппозиция протестовала против переизбрания президентом Владимира Путина. Полиция тогда задержала около полусотни человек, более 30 из них в конце концов получили реальные сроки заключения. Ряд фигурантов «Болотной дела» эмигрировал за границу.