Поэт Сергей Жадан назвал Крым «не потерянным, а отнятым» и призвал его вернуть

Украинский поэт Сергей Жадан назвал аннексированный Крым «не потерянным, а отнятым», и призвал вернуть аннексированный полуостров. Об этом Жадан написал в блоге на сайте ТСН, опубликованном 6 мая.

Поэт напомнил о вынужденных переселенцах, покинувших свои дома, и несправедливости, которая происходит с крымчанами. При этом Жадан написал, что, когда он говорит о Крыме, то испытывает не ностальгию по чему-то утраченному, а злость и желание поддержать тех, кто столкнулся несправедливостью, в том числе крымчан, которых в России и Крыму удерживают в заключении.

«Крым не потерян. Крым – отнят. А все отнятое так или иначе надо возвращать. Поэтому дело вовсе не в ностальгии. Дело в чувстве справедливости. Все вернется, все станет на свои места. Изгнанники будут снова обживать дома, которые они вынуждены были оставлять, преступники должны будут отвечать за совершенные преступления, а всем нам придется смириться с тем, что мир никогда не будет таким, как раньше. Он будет другим. Надеюсь – более ответственным и справедливым», – написал Сергей Жадан.

Накануне стало известно, что благодаря благотворительному проекту, который прошел при поддержке украинского поэта Сергея Жадана, мать крымчанина, политзаключенного Александра Кольченко, которого удерживают в заключении в России, смогла встретиться с сыном в колонии, которая находится в российском Челябинске.