«Шахтер» в десятый раз стал чемпионом Украины по футболу

Донецкий футбольный клуб «Шахтер» за четыре тура до конца турнира стал 10-кратным чемпионом Украины, сообщает 6 мая Радiо Свобода.

В поединке 28-го тура премьер-лиги горняки в Харькове одержали победу со счетом 3:2 над другой командой с Донбасса – луганской «Зарей».

Дончане после этой победы набрали 75 очков и стали недосягаемыми для киевского «Динамо», которое отстает на 17 баллов.

Шанс на реванш динамовцы имеют 17 мая также в Харькове, где «Динамо» и «Шахтер» сыграют в финале Кубка Украины. Еще один поединок между грандами украинского футбола состоится в предпоследнем туре чемпионата 26 мая.