В центре Керчи перед военным парадом заварили крышки люков – СМИ

В Керчи 6 мая на улицах, где пройдет парад российских военных, сварщики заварили крышки канализационных люков. Об этом сообщают местные СМИ.

Сайт «Керчь ФМ» информирует, что канализационные люки заваривают «в соответствии с антитеррористическими мерами».

«Данное мероприятие проводилось и в прошлом году перед парадом Победы», – говорится в сообщении.

При этом керчане в социальных сетях выражают недоумение по поводу проводимых мер и советуют городским властям воспользоваться сваркой, чтобы починить протекающие водопроводные трубы в Керчи.

В Керчи с начала мая проводят репетиции военного парада, это мероприятие сопровождается усиленными мерами безопасности. Центральные улицы перекрывают бетонными блоками и стоящими поперек дороги КАМАЗами. На улицах установили рамки металлодетекторов, дворы патрулируют полицейские с собаками.

Парады Победы 9 мая пройдут в трех городах Крыма – Севастополе, Керчи и Симферополе.

В России 9 мая отмечается День победы, которые считают праздником победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией.

В Украине 9 мая отмечается День победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Эту памятную дату Верховная Рада Украины установила 9 апреля 2015 года в рамках реализации политики декоммунизации.