В Керчи российским военным парадом будет командовать бывший командир украинских морпехов

В Керчи 5 мая российские военные провели репетицию парада, который состоится 9 мая. На репетиции парадом командовал полковник Александр Саенко, ранее командовавший 501 Отдельным батальоном морской пехоты ВМС Украины, который был дислоцирован в Керчи.

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, военная техника и колонны российских солдат прошли колонной по улице Кирова. Вместе с военными маршировали и керченские школьники, участники российского движения «Юнармия».

Репетиция прошла при усиленных мерах безопасности, на улицах установили рамки металлодетекторов, дворы патрулировали полицейские с собаками.

Из-за репетиции парад в Керчи перекрыли основные дороги в центральной части города, включая те, по которым едет транзитный транспорт с Керченской переправы. В результате город встал в пробках, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Следующая репетиция парада состоится в Керчи 7 мая.

После российской аннексии Крыма Александр Саенко не вышел со своими сослуживцами на материковую часть Украины, а перешел на службу в российскую армию. В отношении Саенко открыто уголовное производство по признакам статьи 408 УК Украины (дезертирство).

В Симферополе 5 мая прошла репетиция военного парада, в которой приняли участие военнослужащие местного гарнизона Черноморского флота, а также подразделения МЧС, курсанты филиала Краснодарского университета МВД, казаки, кадеты.