В Варшаве прошел массовый протест против правящей партии

Десятки тысяч поляков вышли на улицы Варшавы 6 мая в знак протеста против правящей партии «Право и справедливость». Лидеры протеста заявляли, что председатель правящей политической силы Ярослав Качиньский осуществляет нападение на польскую демократию.

По мнению ораторов, политика партии «Право и справедливость» подорвала независимость судов и других государственных учреждений до уровня, который сделал бы невозможным принятие Польши в ЕС и НАТО сегодня, если бы это членство не было достигнуто ранее.

Протест был организован оппозиционной партией «Гражданская платформа», в акции приняли участие другие оппозиционные партии и Комитет защиты демократии.

Партия «Право и справедливость» смогла с 2015 года консолидировать власть, получив абсолютное большинство в обеих палатах парламента. Президентом Польши также стал выдвиженец этой силы.

Представители ЕС сетовали, что консервативное правительство подорвало независимость судов и средств информации Польши.

Качиньский ответил на критику, заявив, что демонстранты ошибаются.