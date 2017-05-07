В европейской части Франции стартовал второй тур президентских выборов

Утром 7 мая в европейской части Франции начался второй тур президентских выборов. Об этом сообщает Радио Свобода.

Как сообщают французские СМИ, мэрии многих городов опасаются оказаться в день выборов с неукомплектованными избирательными комиссиями.

Вечером 6 мая второй тур президентских выборов начался на заморских территориях Франции. Первыми голосовали жители Сен-Пьера и Микелона, островов неподалеку канадского Ньюфаундленда в Атлантическом океане. В списках избирателей там зарегистрированы почти 5000 человек. Позже началось голосование на других заморских территориях, это Гваделупа, Мартиника, Французская Гвиана и Французская Полинезия.

Во второй тур президентских выборов во Франции вышли независимый кандидат Эммануэль Макрон и представитель крайне правых Марин Ле Пен. Большинство социологических опросов свидетельствуют о высоких шансах Макрона на победу.

Избирательная команда Макрона в последнее время подверглась хакерской атаке. Множество писем и документов оказалось в Интернете. Действующий президент Франции Франсуа Олланд пообещал провести расследование в связи с атакой хакеров в период избирательной кампании.