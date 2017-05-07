Сотрудник подконтрольного Кремлю комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Крыма Мурат Языджиев заявил, что 6 мая на праздник Хыдырлез в Бахчисарае «приехало наибольшее количество участников за последние годы». Об этом Языджиев заявил в комментарии Крым.Реалии.

«Людей было больше чем в прошлые годы. Впервые на возвышенности на поле были установлены таблички с надписью «Хыдырлез», – заявил Языджиев.

Участница общественного объединения «Крымская солидарность» Фатма Исмаилова утверждает, что мусульмане не принимали участие в празднике.

«Хыдырлез вообще за праздник не считаю. Этот праздник выдуманный людьми и история его начала связана с язычеством. А я мусульманка, придерживающаяся законов Всевышнего. Для меня существуют только два праздника: Ораза и Курбан. Говоря о том, что власти якобы поощряют праздники моего народа, так это неудивительно, ведь метод с советских времен «кнута и пряника» в управлении людьми никто не отменял», – отметила Фатма Исмаилова.

Накануне подконтрольные Кремлю власти полуострова сообщали, что на праздник Хыдырлез приехали около 30 тысяч участников. В То же время председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что в Крыму для обеспечения массовости на празднике Хыдырлез подконтрольные Кремлю власти полуострова свозили на мероприятие учеников местных школ.

Хыдырлез – один из самых больших праздников у тюркских народов, празднование которого в XIX веке длилось три дня. Отмечается 6 мая как день, в который пророки Хидр (аль-Хидр) и Ильяс (Илья) встретились на земле. В обрядах прослеживаются черты древней скотоводческой традиции.

После аннексии Крыма представители Меджлиса крымскотатарского народа отказались принимать участие в празднованиях крымского Хыдырлеза. Воздержаться от таких празднований они также призывали и своих соотечественников на полуострове.