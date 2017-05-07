В Украину не пустили двух российских журналисток – Госпогранслужба

Утром 7 мая украинские пограничники не пропустили на территорию страны двух российских журналисток, которые ехали освещать песенный конкурс «Евровидение-2017». Об этом на своей странице в Фейсбуке написал спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

«Сегодня утром Государственная пограничная служба (Украины – КР) не пропустила через границу и запретила въезд в Украину на три года еще двум журналисткам российского издания, которые нарушали законодательство Украины и посещали временно оккупированный полуостров через временно закрытые пункты пропуска», – написал Слободян.

Он добавил, что наличие аккредитации на «Евровидение» не является документом, который дает право для пересечения границы.

Накануне сообщалось, что украинские пограничники отказали в праве пересечения границы фотожурналисту российских информагентств Russia Тoday и «РИА Новости» Рамилю Ситдикову, который направлялся в Киев для освещения песенного конкурса «Евровидение-2017»

В то же время народный депутат Украины Антон Геращенко заявил, что российские журналисты, которые посещали Крым, нарушая украинское законодательство, не будут допущены в Украину для освещения песенного конкурса.

Полуфиналы конкурса «Евровидение-2017» пройдут 9 и 11 мая, финал – 13 мая в Международном выставочном центре на Левом берегу. Украину в этом году на «Евровидении» будет представлять группа О.Тorvald с песней Time.

В конкурсе примут участие представители 43 стран, что является рекордным показателем за последние годы. В то же время, представительнице России на «Евровидении» Юлии Самойловой Служба безопасности Украины запретила въезд в страну за концерты в аннексированном Крыму.