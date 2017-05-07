Боевики «Исламского государства» атаковали базу американских военных в Ираке

По меньшей мере два человека погибли и шестеро были ранены после того, как несколько террористов-смертников атаковали базу в северном Ираке, где размещены военные советники США. Об этом 7 мая сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что двое боевиков-смертников погибли после того, как они привели в действие взрывные устройства у ворот базы в провинции Киркук. Еще трех ликвидировали бойцы курдских формирований «пешмерга».

Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение, заявив, что ее бойцы убили и ранили десятки «крестоносцев и отступников», имея в виду курдских «пешмерга» и западных военных советников.

Иракские силы, поддерживаемые коалицией во главе с США, борются за то, чтобы выдворить боевиков группировки «Исламское государство» из Мосула, в 140 километрах к юго-западу от Киркука, но значительные территории все еще остаются под контролем боевиков.