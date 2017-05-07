На праздник Хыдырлез в Крыму приехали 50 тысяч человек – власти

На праздник Хыдырлез в Крыму приехали около 50 тысяч человек. Об этом 7 мая на своей странице в Фейсбуке заявил глава подконтрольного Кремлю комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Крыма Заур Смирнов.

«В мероприятии, которое стало одним из самых масштабных и красочных событий нашей республики, приняли участие более 50 тысяч человек», – отметил Смирнов.

Раньше сотрудник подконтрольного Кремлю комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Крыма Мурат Языджиев заявил, что 6 мая на праздник Хыдырлез в Бахчисарае «приехало наибольшее количество участников за последние годы».

6 мая председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров отметил, что в Крыму для обеспечения массовости на празднике Хыдырлез подконтрольные Кремлю власти полуострова свозили на мероприятие учеников местных школ.

Хыдырлез – один из самых больших праздников у тюркских народов, празднование которого в XIX веке длилось три дня. Отмечается 6 мая как день, в который пророки Хидр (аль-Хидр) и Ильяс (Илья) встретились на земле. В обрядах прослеживаются черты древней скотоводческой традиции.

После аннексии Крыма представители Меджлиса крымскотатарского народа отказались принимать участие в празднованиях крымского Хыдырлеза. Воздержаться от таких празднований они также призывали и своих соотечественников на полуострове.