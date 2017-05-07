В Сенате заслушают показания в рамках расследования вмешательства России в выборы в США

Двое высокопоставленных чиновников из администрации бывшего президента США Барака Обамы 8 мая должны дать показания в комитете Сената в рамках расследования вмешательства России в президентскую кампанию в США в 2016 году. Об этом сообщает Радіо Свобода.

Перед сенатским судебным комитетом будут давать показания Салли Йейтс, которая в течение 10 дней работала также в администрации Трампа, и Джеймс Клаппер, директор Национальной разведки при президенте Обаме.

Комитеты по разведке в Сенате и нижней палате также расследуют вмешательства России в избирательную кампанию и любые связи между Москвой и командой Трампа.

Йейтс, как ожидается, будет свидетельствовать о том, что Белый дом Трампа знал о связях бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна с российскими официальными лицами до и после выборов.

Флинн был уволен Трампом 13 февраля 2017 года, после 24 дней работы. Трамп тогда объяснил увольнение тем, что Флинн солгал о своих переговорах с российским послом в США во время переходного периода.

У Трампа последовательно отвергают выводы разведслужб США о том, что Москва помогала получить преимущество над демократической конкуренткой Хиллари Клинтон.

Все большее количество демократов и республиканцев указывают на распространение фальшивых новостей, финансирование политических партий, прямую пропаганду и другую скрытую деятельности как признаки агрессивных российских попыток вмешательства или свержения правительств, которые Москва считает враждебными.

Избирательные кампании во Франции и Германии были омрачены подозрениями относительно незаконного участия России, также прошлогодние президентские выборы в Соединенных Штатах сказались вероятным влиянием Москвы.