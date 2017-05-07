На набережной Ялты отпраздновали Хыдырлез

На ялтинской набережной 7 мая прошел концерт, посвященный традиционному крымскотатарскому празднику Хыдырлез. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

На сцене с танцами и песнями выступили местные коллективы, а в павильоне напротив предлагали примерить традиционные наряды и сфотографироваться. Также ялтинцев угощали шашлыками и пловом.

Отмечается, что в некоторых крымских городах подконтрольные Кремлю власти не разрешили проводить праздник отдельно от общекрымского, который состоялся 6 мая возле Бахчисарая.

Раньше сотрудник подконтрольного Кремлю комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Крыма Мурат Языджиев заявил, что 6 мая на праздник Хыдырлез в Бахчисарае «приехало наибольшее количество участников за последние годы».

6 мая председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров отметил, что в Крыму для обеспечения массовости на празднике Хыдырлез подконтрольные Кремлю власти полуострова свозили на мероприятие учеников местных школ.

Хыдырлез – один из самых больших праздников у тюркских народов, празднование которого в XIX веке длилось три дня. Отмечается 6 мая как день, в который пророки Хидр (аль-Хидр) и Ильяс (Илья) встретились на земле. В обрядах прослеживаются черты древней скотоводческой традиции.

После аннексии Крыма представители Меджлиса крымскотатарского народа отказались принимать участие в празднованиях крымского Хыдырлеза. Воздержаться от таких празднований они также призывали и своих соотечественников на полуострове.