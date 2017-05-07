Порошенко поздравляет Макрона с победой и рассчитывает на «амбициозное сотрудничество» с Францией

Президент Украины Петр Порошенко поздравил французского политика Эммануэля Макрона с победой во втором туре президентских выборов во Франции.

«Рассчитываем на амбициозное сотрудничество с Францией и активизацию Нормандского формата! Искренне поздравляю @EmmanuelMacron с выдающейся победой! Солидный кредит доверия французского народа Единой Европе», – написал Порошенко в своем Твиттере.

Как свидетельствуют первые оценки результатов голосования, Эммануэль Макрон становится победителем второго, финального тура президентских выборов, за него проголосовало 65,1 процента избирателей. Его соперница, лидер праворадикальной партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен набрала, по этим данным, 34,9 процентов голосов.

Эммануэль Макрон – французский политик, бывший министр экономики и промышленности при президентстве Франсуа Олланда.

Центрист Эммануэль Макрон в течение своей избирательной кампании агитировал за проевропейскую платформу, тогда как крайне правый кандидат Марин Ле Пен исповедовала антииммиграционную политику и обещала, что Франция в случае ее избрания выйдет из ЕС и откажется от единой европейской валюты евро.

Как ожидается, внешняя политика Эммануэля Макрона значительной мере будет продолжением курса, определенного нынешним президентом Франции Франсуа Олландом.