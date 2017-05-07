Трамп поздравил Макрона с «большой победой» на выборах во Франции

Президент США Дональд Трамп поздравил французского политика Эммануэля Макрона с «большой победой» во втором туре президентских выборов во Франции. Об этом он написал в своем Твиттере.

«Поздравляю Эммануэля Макрона с его большой победой сегодня как следующего президента Франции. Я рассчитываю на сотрудничество с ним», – написал Трамп.

Ранее также президент Украины Петр Порошенко поздравил Эммануэля Макрона с победой на выборах и отметил, что рассчитывает на «амбициозное сотрудничество» с Францией.

Как свидетельствуют первые оценки результатов голосования, Эммануэль Макрон становится победителем второго, финального тура президентских выборов, за него проголосовало 65,1 процента избирателей. Его соперница, лидер праворадикальной партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен набрала, по этим данным, 34,9 процентов голосов.

Эммануэль Макрон – французский политик, бывший министр экономики и промышленности при президентстве Франсуа Олланда.

Центрист Эммануэль Макрон в течение своей избирательной кампании агитировал за проевропейскую платформу, тогда как крайне правый кандидат Марин Ле Пен исповедовала антииммиграционную политику и обещала, что Франция в случае ее избрания выйдет из ЕС и откажется от единой европейской валюты евро.

Как ожидается, внешняя политика Эммануэля Макрона значительной мере будет продолжением курса, определенного нынешним президентом Франции Франсуа Олландом.