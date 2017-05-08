В Сирии за последние сутки снизилась интенсивность боев

В Сирии за последние сутки интенсивность боевых действий между отрядами вооруженной оппозиции и правительственными войсками снизилась. В полночь с пятницы 5 мая на субботу 6 мая вступило в силу соглашение о создании «зон деэскалации». Оно было разработано по инициативе России, поддержано Турцией и Ираном.

Соглашение предусматривает создание в Сирии четырех «зон безопасности», на территории которых прекращаются любые боевые действия. Полеты авиации международной коалиции над этими зонами запрещены.

Представители сирийской оппозиции отказались поддержать соглашения, настаивая на том, что до сих пор России не удавалось убедить Башара Асада и его союзников, включая Иран, соблюдать условия прежних соглашений. Официальный Дамаск приветствовал меморандум, но оговорился, что продолжит вооруженную борьбу с «террористами» – так глава режима Башар Асад называет своих противников.