Госдепартаменту «известно» о задержании гражданина США в Северной Корее – заявление

Государственный департамент США заявил, что известно о том, что Северная Корея задержала американского гражданина по подозрению в действиях против государства.

Ким Хак Сун, который был задержан 6 мая, работал в Пхеньяне в университете науки и техники, сообщило информационное агентство Северной Кореи ЦТАК 7 мая.

«Соответствующее учреждение в настоящее время проводит детальное расследование его преступлений», – сообщили в агентстве.

Государственный департамент США сообщил в своем заявлении – «известно о сообщении», что гражданин США был задержан в Северной Корее.

«Безопасность граждан США является одним из приоритетных направлений работы департамента. Когда гражданин США, как сообщается, задержан в Северной Корее, мы работаем с посольством Швеции в Пхеньяне, которое работает как посольство государства-покровителя США в Северной Корее», – добавляется в заявлении.

Трое других граждан США в настоящее время содержатся в Северной Корее, в том числе Ким Сан Док, который был задержан в конце апреля за «враждебные действия».

Аресты происходят на фоне усиления напряженности между Вашингтоном и Пхеньяном вокруг ядерных и ракетных программ Северной Кореи.