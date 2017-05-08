В Киеве открытие «Евровидения-2017» прошло без нарушений – полиция

В Киеве церемония открытия песенного конкурса «Евровидение-2017» прошла без нарушений порядка, сообщает Нацполиция Украины.

«Мероприятие по случаю открытия «Евровидения-2017» прошло без нарушений общественного порядка», – говорится в сообщении Нацполиции в Tвиттере.

В полиции добавили, что движение транспорта в центральной части Киева, которое ранее накануне перекрывали на время проведения мероприятий конкурса, восстановлено.

В воскресенье, 7 мая, в Киеве состоялась официальная церемония открытия международного песенного конкурса «Евровидение-2017». В мероприятии приняли участие делегации 42 стран-участниц песенного конкурса.

Полуфиналы конкурса состоятся 9 и 11 мая, а финал – 13 мая на официальной сцене «Евровидения-2017» в Международном выставочном центре в Киеве. Украину в этом году на «Евровидении» будет представлять группа А. Тorvald с песней Time.