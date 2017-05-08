У главы Судакского районного меджлиса проходит обыск – Смедляев

Российские силовики утром 8 мая проводят обыск в доме у председателя Судакского районного меджлиса Ильвера Аметова. Об этом в Фейсбуке сообщил глава ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев.

«У Ильвер агъа Аметова в Судаке снова обыск. Очевидно, новая волна репрессий по отношению к членам Меджлиса», – написал Смедляев.

Об обыске в доме Аметова сообщила также крымскотатарская активистка Ленора Дюльбер. По ее информации, обыск начался в 7:30 утра. Его проводили около 10 сотрудников российской ФСБ в масках и с оружием. «Повод – анонимное письмо о том, что якобы продается оружие и наркотики, обыск закончился, увезли в Симферополь сына Ильвер агъа Амета», – написала активистка.

В декабре 2015 года российские силовики также проводили обыск в доме главы Судакского районного меджлиса Ильвера Аметова.

Комментариев подконтрольных России силовых ведомств Крыма по поводу обысков пока нет.

После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».