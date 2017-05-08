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Обыски в Крыму: «На сына надели наручники, избили» – член Меджлиса (видео)

Обыски в Крыму: «На сына надели наручники, избили» – член Меджлиса (видео)
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В Судаке российские силовики утром 8 мая провели обыск в доме у крымского татарина, председателя Судакского районного Меджлиса Ильвера Аметова. По словам крымчанина, на его сына надели наручники и избили, в доме «ничего не нашли». В апреле 2016 года подконтрольный России Верховный суд Крыма запретил деятельность Меджлиса на территории аннексированного полуострова. Мировое сообщество выразило решительный протест в связи с такими действиями российских властей. Защита Меджлиса отправила апелляцию в Верховный суд России, однако апелляционная инстанция подтвердила запрет на деятельность Меджлиса крымскотатарского народа. После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».

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