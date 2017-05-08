Утро 8 мая ознаменовалось новыми обысками, которые российские силовики проводят в аннексированном Крыму.

Российские силовики утром 8 мая пришло с обыском в дом к председателю Судакского районного меджлиса Ильверу Аметову. Об этом в Фейсбуке сообщил глава ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев.

«У Ильвер агъа Аметова в Судаке снова обыск. Очевидно, новая волна репрессий по отношению к членам Меджлиса», – написал Смедляев.

Об обыске в доме Аметова сообщила также крымскотатарская активистка Ленора Дюльбер. По ее информации, обыск начался в 7:30 утра. Его проводили около 10 сотрудников российской ФСБ в масках и с оружием.

«Повод – анонимное письмо о том, что якобы продается оружие и наркотики, обыск закончился, увезли в Симферополь сына Ильвер агъа Амета», – написала активистка.

Сына старшего избили, надели наручники и увезли, куда – не знаю, сказали, что вечером позвонят

Во время обыска в доме у председателя Судакского районного меджлиса Ильвера Аметова 8 мая силовики избили его сына и увезли его в неизвестном направлении. Об этом сам Ильвер Аметов рассказал в комментарии Крым.Реалии.

«У меня дома музей этнографический и оружия очень много, начиная со средних веков и по сей день. Они в музее провели обыск, все перевернули. Сына старшего избили, надели наручники и увезли, куда – не знаю, сказали, что вечером позвонят», – сказал Аметов.

В декабре 2015 года российские силовики уже проводили обыск в доме главы Судакского районного меджлиса Ильвера Аметова.

В крымском селе Морское утром 8 мая вооруженные силовики оцепили район компактного проживания крымских татар.

Квартал, где компактно проживают крымские татары, оцеплен тремя автобусами вооруженных людей

«Сейчас, по информации жителей с. Хапсихор (с. Морское), квартал, где компактно проживают крымские татары, оцеплен тремя автобусами вооруженных людей, пока никаких действий не предпринимают, до этого этими же автобусами была перекрыта дорога из Судака в Морское, не пропускали машины в течение 20 мин», – сообщила в Фейсбуке крымскотатарская активистка Ленора Дюльбер.

В селе Морское силовики проводят обыск в доме крымского татарина Тороза Юсуфа. Об этом в комментарии Крым.Реалии сообщила крымскотатарская активистка Ленора Дюльбер.

На въезде в квартал стоит один автобус с силовиками, возле дома – второй. На одежде нашивки СОБР, силовики полностью экипированы: бронежилеты и автоматы

«Пришли в дом Тороза Юсуфа. В чем его обвиняют и на каком основании проходит обыск, нам пока неизвестно. Семья не соблюдающая, не активисты, а просто люди, занимающиеся хозяйством. Сейчас на въезде в квартал, где живет Тороз, стоит один автобус с силовиками, возле самого дома – второй автобус. На одежде нашивки СОБР, силовики полностью экипированы: бронежилеты и автоматы», – рассказала Дюльбер.

По ее словам, к дому крымчанина никого не пускают, а силовики в сопровождении понятых обыскали второй этаж дома и начали обыск на первом этаже.

Комментариев подконтрольных России силовых ведомств Крыма по поводу обысков и задержания пока нет.

После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».