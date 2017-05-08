Глава Судакского меджлиса: в ФСБ сказали, что моего сына отпустят к вечеру

Председатель Судакского районного меджлиса Ильвер Аметов сообщил, что в ФСБ пообещали отпустить его сына к вечеру. Об этом 8 мая Аметов рассказал в комментарии Крым.Реалии.

«Позвонил в ФСБ. Сказал, что моего сына какие-то люди в масках увезли в неизвестном направлении. Они мне сказали, чтобы я не беспокоился: процедура пройдет, проверят и к вечеру отпустят», – сказал Аметов.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 8 мая, во время обыска в доме у председателя Судакского районного меджлиса Ильвера Аметова силовики избили его сына и увезли его в неизвестном направлении.

Комментариев подконтрольных России силовых ведомств Крыма по поводу обысков и задержания пока нет.

После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».