После обыска в Морском силовики удерживают крымчанина Сельвера Тороза в гостинице – активистка

Крымскотатарская активистка Ленора Дюльбер рассказала, что после обыска в доме жителя крымского села Морское Юсуфа Тороза, его сына Сельвера российские силовики удерживают на территории гостиницы. Об этом Дюльбер 8 мая сообщила в комментарии Крым.Реалии.

«Сказали, что Сельвера Тороза отвезли в отделение полиции, однако отец (Юсуф Тороза – КР) приехал и его там не обнаружил. В судакском отделении полиции нет вообще никаких сведений о том, что проводились подобные мероприятия. Как оказалось, позже он оказался на территории частной гостиницы «Сурож», что в центре города. Все эти автобусы, которые приехали в Морское, сейчас находятся на закрытой территории. Его удерживают там», – рассказала Дюльбер.

По словам активистки, один раз Сельверу удалось дозвонится и «он сказал, что они ждут следователя».

В гостинице «Сурож» в комментарии Крым.Реалии сообщили, что «неизвестные люди в форме были в командировке и проживали в отеле». На вопрос: «Находятся ли сейчас российские силовики в гостинице?», – сотрудники отеля не смогли ответить.

Ранее сообщалось, что в крымском селе Морское силовики 8 мая проводят обыск в доме крымского татарина Юсуфа Тороза. Квартал в селе Морское, где компактно проживают крымские татары, оцепили тремя автобусами вооруженных людей.

Комментариев подконтрольных Кремлю силовых ведомств Крыма по этому поводу пока нет.

После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».