В селе Морское силовики проводят обыск в доме крымчанина – активистка

В крымском селе Морское силовики 8 мая проводят обыск в доме крымского татарина Тороза Юсуфа. Об этом в комментарии Крым.Реалии сообщила крымскотатарская активистка Ленора Дюльбер.

«Пришли в дом Тороза Юсуфа. В чем его обвиняют и на каком основании проходит обыск, нам пока неизвестно. Семья не соблюдающая, не активисты, а просто люди, занимающиеся хозяйством. Сейчас на въезде в квартал, где живет Тороз, стоит один автобус с силовиками, возле самого дома – второй автобус. На одежде нашивки СОБР, силовики полностью экипированы: бронежилеты и автоматы», – рассказала Дюльбер.

По ее словам, к дому крымчанина никого не пускают, а силовики в сопровождении понятых обыскали второй этаж дома и начали обыск на первом этаже.

Комментариев российских силовиков по этому поводу пока нет.

Утром 8 мая Ленора Дюльбер сообщила, что квартал в селе Морское, где компактно проживают крымские татары, оцепили тремя автобусами вооруженных людей.

«До этого этими же автобусами была перекрыта дорога из Судака в Морское, не пропускали машины в течение 20 минут», – сообщила Дюльбер.

После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».