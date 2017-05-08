В Крыму сообщают об автобусах с вооруженными силовиками в Морском

В крымском селе Морское утром 8 мая вооруженные силовики оцепили район компактного проживания крымских татар. Об этом в Фейсбуке сообщила крымскотатарская активистка Ленора Дюльбер.

«Сейчас, по информации жителей с. Хапсихор (с. Морское), в квартал, где компактно проживают крымские татары, оцеплен тремя автобусами вооруженных людей, пока никаких действий не предпринимают, до этого этими же автобусами была перекрыта дорога из Судака в Морское, не пропускали машины в течение 20 мин», – сообщила Дюльбер.

Комментариев подконтрольных России силовых ведомств Крыма по этому поводу пока нет.

Ранее активистка сообщала о рейде российских силовиков 6 мая по домам крымских татар в селах Веселое и Морское.

После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».