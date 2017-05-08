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Фотогалереи

Российские силовики провели очередные обыски в Крыму (фотогалерея)

В Судаке утром 8 мая российские силовики провели обыск в доме у крымского татарина, председателя Судакского районного Меджлиса Ильвера Аметова. Тем же утром в селе Морское силовики провели обыск в доме крымского татарина Тороза Юсуфа. По словам крымчанина, на его сына надели наручники и избили, в доме «ничего не нашли».
После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».
В апреле 2016 года подконтрольный России Верховный суд Крыма запретил деятельность Меджлиса на территории аннексированного полуострова. Мировое сообщество выразило решительный протест в связи с такими действиями российских властей. Защита Меджлиса отправила апелляцию в Верховный суд России, однако апелляционная инстанция подтвердила запрет на деятельность Меджлиса крымскотатарского народа.
Российские силовик проводят обыск в доме крымского татарина Тороза Юсуфа
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Российские силовик проводят обыск в доме крымского татарина Тороза Юсуфа

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Председатель Судакского районного Меджлиса Ильвер Аметов
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Председатель Судакского районного Меджлиса Ильвер Аметов

В его доме утром 8 мая российские силовики так же провели обыск
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В его доме утром 8 мая российские силовики так же провели обыск

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