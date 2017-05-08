Министр обороны Ирана пригрозил Саудовской Аравии ответным ударом

Иран может нанести ответный удар почти по всей территории Саудовской Аравии за исключением святых мест ислама, если региональный конкурент сделает что-то «темное», заявил 7 мая министр обороны Ирана Хоссейн Дегхан.

«Если саудиты сделают что-то темное, мы не оставим их территорию нетронутой, кроме Мекки и Медины», – заявил Дегхан в интервью арабоязычному телеканалу «Аль-Манар».

Саудовский принц Мухаммад бин Салман заявил 2 мая, что он не стремится к открытому диалогу с Ираном, поскольку целью Тегерана является доминирование в мусульманском мире. «Мы знаем, что цель иранского режима заключается в достижении главного центра мусульман (т.е. Мекки – КР), и мы не будем ждать битвы в Саудовской Аравии. Мы будем работать так, чтобы битва была на их стороне, внутри Ирана, а не в Саудовской Аравии», – утверждал принц Салман.

Посол Ирана в ООН Голамали Хошру заявил 4 мая, что у Тегерана нет «ни желания, ни намерений усиливать напряжение с соседями». В письме к генеральному секретарю ООН Хоршу отметил, что «Иран готов к диалогу». «Мы надеемся, что Саудовскую Аравию убедят прислушаться к призыву разума», – отметил в письме посол Ирана в ООН.

Отношения между Тегераном и Эр-Риядом, которые являются региональными соперниками, еще больше ухудшились в январе 2016 года, когда Саудовская Аравия казнила шиитского проповедника, после чего иранские паломники штурмовали саудовское посольство в Тегеране. В ответ Эр-Рияд разорвал с Ираном дипломатические отношения.