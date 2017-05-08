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Новости

Министр обороны Ирана пригрозил Саудовской Аравии ответным ударом

Министр обороны Ирана Хоссейн Дегхан

Иран может нанести ответный удар почти по всей территории Саудовской Аравии за исключением святых мест ислама, если региональный конкурент сделает что-то «темное», заявил 7 мая министр обороны Ирана Хоссейн Дегхан.

«Если саудиты сделают что-то темное, мы не оставим их территорию нетронутой, кроме Мекки и Медины», – заявил Дегхан в интервью арабоязычному телеканалу «Аль-Манар».

Саудовский принц Мухаммад бин Салман заявил 2 мая, что он не стремится к открытому диалогу с Ираном, поскольку целью Тегерана является доминирование в мусульманском мире. «Мы знаем, что цель иранского режима заключается в достижении главного центра мусульман (т.е. Мекки – КР), и мы не будем ждать битвы в Саудовской Аравии. Мы будем работать так, чтобы битва была на их стороне, внутри Ирана, а не в Саудовской Аравии», – утверждал принц Салман.

Посол Ирана в ООН Голамали Хошру заявил 4 мая, что у Тегерана нет «ни желания, ни намерений усиливать напряжение с соседями». В письме к генеральному секретарю ООН Хоршу отметил, что «Иран готов к диалогу». «Мы надеемся, что Саудовскую Аравию убедят прислушаться к призыву разума», – отметил в письме посол Ирана в ООН.

Отношения между Тегераном и Эр-Риядом, которые являются региональными соперниками, еще больше ухудшились в январе 2016 года, когда Саудовская Аравия казнила шиитского проповедника, после чего иранские паломники штурмовали саудовское посольство в Тегеране. В ответ Эр-Рияд разорвал с Ираном дипломатические отношения.

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