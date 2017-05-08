Повстанцы с семьями начали эвакуацию из пригорода Дамаска

Сотни повстанцев и членов их семей 8 мая начали садиться в автобусы, чтобы оставить окруженный правительственными силами пригород сирийской столицы Дамаска Барзе. Это предусмотрено заключенным с правительством Сирии соглашением, сообщили государственные средства информации и мониторинговые группы.

По данным государственного телевидения, эти люди отправляются в контролируемые повстанцами провинции Идлиб на северо-западе Сирии. Мониторинговая организация «Сирийская обсерватория по правам человека» заявила, что около 1500 человек, как ожидается, оставят Барзе 8 мая, еще больше уедут из этой местности в ближайшие недели.

Район Барзе, расположенный на северо-востоке Дамаска, был местом ожесточенных боев между повстанцами и сирийской армией в последние месяцы. Десятки тысяч людей, живущих в окруженных районах вокруг Дамаска, Хомса и Алеппо, показались после длительных осад в обмен на гарантии безопасного переселения в контролируемые оппозицией другие районы страны. Так же, по этим договоренностям, на подконтрольные правительству территории переселяются проправительственные жители городов и сел, находящиеся в осаде сил повстанцев.