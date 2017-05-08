Активистка: силовики искали в доме жителя Морского наркотики

Силовики завершили обыск в доме жителя крымского села Морское Тороза Юсуфа. Обыск проводили по подозрению в производстве наркотиков. После обыска сына Тороза Юсуфа забрали в отделение полиции. Об этом в Фейсбуке написала крымскотатарская активистка Ленора Дюльбер.

«Обыск в доме Тороза Юсуфа закончился, причина обыска, по словам хозяина дома, – якобы производство наркотиков. Сын Юсуфа вместе в невесткой ехали в Судак в больницу, их машину остановили силовики на бусиках, вернули домой и начали проводить обыск. В доме ничего не изъято, сына Юсуфа увезли в отделение полиции Судака», – написала Дюльбер.

Ранее сообщалось, что в крымском селе Морское силовики 8 мая проводят обыск в доме крымского татарина Тороза Юсуфа. Квартал в селе Морское, где компактно проживают крымские татары, оцепили тремя автобусами вооруженных людей.

Комментариев подконтрольных Кремлю силовых ведомств Крыма по этому поводу пока нет.

После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».