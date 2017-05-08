В Советском районе Крыма отпраздновали Хыдырлез

В Советском районе Крыма 8 мая отпраздновали национальный крымскотатарский праздник Хыдырлез.

Как сообщает пресс-служба администрации района, в рамках мероприятия гости приняли участие в спортивных соревнованиях, ознакомились с национальной кухней. На сцене прошли выступления творческих коллективов Советского района.

Накануне подконтрольные Кремлю власти полуострова сообщали, что на праздник Хыдырлез в Бахчисарай приехали около 30 тысяч участников. В То же время председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что в Крыму для обеспечения массовости на празднике Хыдырлез подконтрольные Кремлю власти полуострова свозили на мероприятие учеников местных школ.

Хыдырлез – один из самых больших праздников у тюркских народов, празднование которого в XIX веке длилось три дня. Отмечается 6 мая как день, в который пророки Хидр (аль-Хидр) и Ильяс (Илья) встретились на земле. В обрядах прослеживаются черты древней скотоводческой традиции.

После аннексии Крыма представители Меджлиса крымскотатарского народа отказались принимать участие в празднованиях крымского Хыдырлеза. Воздержаться от таких празднований они также призывали и своих соотечественников на полуострове.