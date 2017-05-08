Задержанного в Морском крымчанина везут в российский Краснодарский край

В крымском селе Морское после обыска в доме Юсуфа Тороза, его сына Сервера российские силовики переправляют в Краснодарский край соседней России. Об этом 8 мая сообщила крымскотатарская активистка Ленора Дюльбер в комментарии Крым.Реалии.

«На Сервера возбуждено какое-то уголовное дело в Краснодарском крае. Нам непонятно какое. Передали всю информацию адвокатам – они будут выяснять что к чему и обжаловать протокол. Единственное, что известно – родители сразу поехали в отделение полиции, где не имели ни малейшего представления о происходящем. В конечном итоге они созвонились с Краснодарским краем и там уточнили, что человек увезен туда», – сообщила активистка.

В открытых источниках российских силовых ведомств нет информации о задержании Тороза.

Ранее крымскотатарская активистка Ленора Дюльбер рассказала, что сына Сельвера Тороза российские силовики удерживали на территории гостиницы.

В крымском селе Морское силовики 8 мая провели обыск в доме крымского татарина Тороза Юсуфа. Квартал в селе Морское, где компактно проживают крымские татары, оцепили тремя автобусами вооруженных людей.

Комментариев подконтрольных Кремлю силовых ведомств Крыма по этому поводу пока нет. Об этом 8 мая сообщила крымскотатарская активистка Ленора Дюльбер в комментарии Крым.Реалии.

После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».