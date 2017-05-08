Чубаров призывает крымских татар принять участие в мероприятиях памяти жертв депортации в Крыму

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призывает крымских татар на территории полуострова принять участие в мемориальных мероприятиях памяти жертв депортации 18 мая, несмотря на запрет местных властей. Об этом Чубаров написал на своей странице в Facebook.

«Российские оккупанты вновь запрещают в Крыму проведение 18 мая 2017 года массовых мемориальных мероприятий, посвященных памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. Меджлис крымскотатарского народа призывает крымскотатарский народ принять участие в проводимых в Крыму 18 мая следующих формах мемориальных мероприятий, посвященных памяти жертв геноцида крымскотатарского народа», – написал Чубаров.

Он добавил, что в память о жертвах депортации каждая семья крымских татар должна совершить совместную дуа (молитву).

18 мая в Украине запланированы мемориальные мероприятия, приуроченные ко Дню депортации крымских татар. Ежегодно в этот вспоминают трагические события 1944 года, когда коренной народ выслали за пределы полуострова в Среднюю Азию. Всего было депортировано более 180 тысяч человек.

В Украине депортацию крымскотатарского народа признали геноцидом.

Ежегодно в Крыму по случаю годовщины Дня депортации проходили массовые мероприятия, в том числе траурный митинг в центре Симферополя. После аннексии полуострова Россией в марте 2014 года, проведение подобных акций в Крыму запретили.

В апреле 2016 года подконтрольный России Верховный суд Крыма запретил деятельность Меджлиса на территории аннексированного полуострова. Мировое сообщество выразило решительный протест в связи с такими действиями российских властей. Защита Меджлиса отправила апелляцию в Верховный суд России, однако апелляционная инстанция подтвердила запрет на деятельность Меджлиса крымскотатарского народа.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».