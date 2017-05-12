В Бахчисарае 12 мая прошла коллективная молитва (дуа). В доме заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова собралось более 300 крымских мусульман. В условиях запрета собраний и массовых мероприятий, дуа стали единственной возможностью для крымских татар проявить солидарность с соотечественниками, которые подверглись репрессиям. Молитва проводилась на годовщину ареста «бахчисарайской четверки» по «делу Хизб ут-Тахрир», а также возбуждения уголовного дела против самого Ильми Умерова. Год назад после массовых обысков в Бахчисарае были арестованы Ремзи Меметов, Рустем Абильтаров, Зеври Абсеитов и Энвер Мамутов, позже им были предъявлены обвинения в участии в организации «Хизб ут-Тахрир», признанной в России террористической. Уже год они находятся в СИЗО и видятся со своими родными только в зале суда. В этот же день против Ильми Умерова было возбуждено дело о сепаратизме за публичное несогласие с аннексией Крыма. После аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского Национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир». Защитники арестованных и осужденных по «делу Хизб ут-Тахрир» крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокат Эмиль Курбединов отмечает, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами – преимущественно крымские татары, а также украинцы, русские, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам. Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими». После аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского Национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».