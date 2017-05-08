Крымчанина Амета Аметова, задержанного утром в Судаке, отпустили – родные

Крымчанина Амета Аметова, задержанного после утреннего обыска 8 мая в Судаке, отпустили. Об этом родственники рассказали в комментарии корреспонденту Крым.Реалии.

Сообщается, что Аметова увозили для дачи показаний.

Крым.Реалии пытаются узнать подробности задержания.

В понедельник, 8 мая, во время обыска в доме у председателя судакского районного меджлиса Ильвера Аметова силовики избили его сына и увезли его в неизвестном направлении. По словам Аметова, в дом ворвались около десяти силовиков. Свое появление они объяснили поступившим к ним сигналом о том, что в доме могут находиться оружие и наркотики.

Комментариев подконтрольных России силовых ведомств Крыма по поводу обысков и задержания пока нет.

После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».