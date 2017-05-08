Члены Украинского культурного центра в День памяти и примирения возложили цветы Симферополе

Члены Украинского культурного центра в День памяти и примирения 8 мая возложили цвету к мемориалу массовых расстрелов в Симферополе. Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор центра Леонид Кузьмин.

В Украине 8 мая отмечают День памяти и примирения, а 9 мая отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Эту памятную дату Верховная Рада Украины установила 9 апреля 2015 года в рамках реализации политики декоммунизации.

В России 9 мая отмечают День победы, этот день считают праздником победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией.