Порошенко сравнил аннексию Крыма с захватом чужих территорий гитлеровской Германией

Президент Украины Петр Порошенко сравнил аннексию Крыма с захватом других стран Европы гитлеровской Германией во времена Второй мировой войны.

«Джамала победой на «Евровидении» привлекла мир к судьбе крымских татар, к истории своей малой Родины – украинского Крыма. Крыма, аннексированного путинской Россией подобно тому, как почти восемьдесят лет назад захватывала чужие территории гитлеровская Германия», – написал президент Украины в Twitter.​

Он также добавил, что безопасное будущее Европы возможно только, если «спокойствие будет на границе России с Украиной».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».