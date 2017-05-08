США: в Сенате начались слушания о возможных связях членов команды Трампа с Россией

В комитете по делам судейства Сената Конгресса США, который ведет одно из расследований по данным о вмешательстве России в президентские выборы прошлого года, начались слушания о возможных связях членов команды Дональда Трампа с Россией.

В частности, показания по этому поводу на слушании в подкомитете по вопросам преступности и терроризма дает Салли Йейтс, бывшая заместитель министра юстиции при президенте Барака Обамы. Она при администрации президента Дональда Трампа проработала исполняющим обязанности министра в течение 10 дней в январе – до того, как Трамп уволил ее за отказ защищать противоречивый указ об ограничении иммиграции, который заблокировали суды. Как ожидается, она должна засвидетельствовать, что предупреждала Белый дом о контактах с российскими официальными лицами первого советника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна.

Также выступить должен Джеймз Клаппер, бывший директор национальной разведки при администрации Барака Обамы. Он, как ожидается, должен сообщить, есть ли свидетельство о заговорах членов команды Трампа с Россией с целью повлиять на выборы.

За несколько часов до начала слушаний в Белом доме подтвердили сообщения средств информации, что осенью тогдашний президент Барак Обама предупреждал избранного президента Дональда Трампа, что не поддерживает кандидатуры Майкла Флинна на должность советника по национальной безопасности. Как сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, Обама лично сказал об этом Трампу во время их встречи в Белом доме 10 ноября, через два дня после победы последнего на президентских выборах в ноябре прошлого года.

Ранее в понедельник в средствах информации США появился ряд сообщений со ссылкой на бывших чиновников администрации Обамы о его предупреждениях Трампу по поводу Флинна.

Обама в свое время назначил Флинна на должность руководителя Агентства разведки Министерства обороны, но 2014 уволил его.

Флинн проработал в администрации Трампа меньше месяца – 24 дня – прежде чем Трамп заставил его пойти в отставку с должности советника по нацбезопасности в феврале из-за того, что Флин сказал неправду о своих контактах с послом России в США после избрания Трампа.

Отдельные расследования относительно вмешательства России в выборах в США и контакты членов команды Трампа с Москвой ведут и другие комитеты Конгресса, в частности, комитеты по делам разведки и Палаты представителей и Сената.

Дональд Трамп уже много раз отрицал выводы разведывательных служб США, которые они ранее оформили в совместном заявлении, о том, что Россия пыталась усилить его позиции на выборах и навредить позициям его соперницы Хиллари Клинтон.