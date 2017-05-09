Ветераны в Севастополе жалуются на хамство перевозчиков

Подконтрольным России властям Севастополя поступают жалобы от ветеранов и пенсионеров на то, что с ними грубо и неуважительно ведут себя водители общественного транспорта. Об этом сообщают на сайте российского правительства города.

В пресс-службе сообщили, что ветеранов призывают напрямую сообщать о случаях неподобающего поведения водителей общественного транспорта. Для этого с 10 мая будет работать специальная телефонная линия. Каждое обращение ветерана в подконтрольном Кремлю правительстве Севастополя обещают персонально рассмотреть «для принятия соответствующих решений».

«С каждым водителем и перевозчиком мы будем разбираться персонально, у нас есть для этого возможности и полномочия», – заявил российский вице-губернатор Севастополя Владимир Базаров.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».