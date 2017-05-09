Полиция в Киеве пропускает через металлодетекторы людей, которые идут к площади Славы (трансляция)

Полиция в Киеве пропускает через рамки металлодетекторов людей, которые утром 9 мая движутся в сторону площади Славы в честь Дня победы над нацизмом. Специальные устройства размещены рядом с выходом из метро «Арсенальная», это в нескольких сотнях метров от мемориального комплекса, куда в 10:00 должен прибыть президент Украины Петр Порошенко.

Вдоль дороги до площади Славы также дежурят представители Национальной гвардии и полиции.

В День победы над нацизмом в Киеве и других городах Украины запланированы шествия под названием «Бессмертный полк» – акции, проводимые в России ежегодно в этот день. В Службе безопасности Украины заявили, что не имеют оснований ее запретить, но правоохранители будут принимать все необходимые меры, чтобы не допустить провокаций.

В России «Бессмертный полк» – это шествие с портретами родственников, участвовавших во Второй мировой войне. Акция начиналась как общественная инициатива, но в течение последних нескольких лет получила более официальное содержание.

Сейчас организацией акции занимается прокремлевский Общероссийский народный фронт, начали появляться сообщения о том, что не все участники мероприятия приходят на него добровольно. Портреты для участия в акции в России можно приобрести в магазинах, то есть речь идет уже не о чествовании родственников, а о почете любых участников той войны.

Россия также способствует организации акции «Бессмертный полк» в некоторых странах бывшего СССР.

Акции «Бессмертный полк» планируют провести и в аннексированном Крыму.