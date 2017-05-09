Аксенов выпил с ветеранами «фронтовые сто грамм»

Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов встретился утром 9 мая с ветеранами Второй мировой войны перед началом военного парада в Симферополе. «По традиции подняли «фронтовые сто грамм», – написал Аксенов на Фейсбуке.

Он также заявил, что к 9 мая ветеранов в Крыму обеспечили жильем.

«Каждому ветерану выдавалась финансовая помощь более 1 млн рублей (445 тыс. грн – КР), программа завершена на 100%. Именно ветераны имеют самые большие льготы: это и скидки на услуги ЖКХ, и на проезд в общественном транспорте, и многие другие», – написал Аксенов.

В России 9 мая отмечают День победы, этот день считают праздником победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией.

В Украине 8 мая отмечают День памяти и примирения, а 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Эту памятную дату Верховная Рада Украины установила 9 апреля 2015 года в рамках реализации политики декоммунизации.