На Симферопольском военном мемориальном кладбище утром 9 мая состоялась церемония возложения цветов и венков к обелиску, посвященному советским солдатам. В церемонии поучаствовали подконтрольные Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов, спикер крымского парламента Владимир Константинов, глава Симферополя Геннадий Бахарев, члены российского парламента и правительства полуострова, представители ветеранских организаций и дети. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольной России администрации крымской столицы.

«После вхождения Крыма в состав Российской Федерации у нас сложилась традиция проводить в День победы на этом кладбище возложение цветов к мемориалу воинам-освободителям. Очень значимо то, что почтить память погибших пришло немалое количество детей. Мы уделяем особое внимание военно-патриотическому воспитанию молодежи», – заявил Бахарев.

В России 9 мая отмечают День победы, этот день считают праздником победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией.

В Украине 8 мая отмечают День памяти и примирения, а 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Эту памятную дату Верховная Рада Украины установила 9 апреля 2015 года в рамках реализации политики декоммунизации.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».