Порошенко объявил о создании мемориала памяти войны с «агрессивной Россией»

Президент Украины Петр Порошенко 9 мая выступил на церемонии принятия военной присяги молодым пополнением отдельного полка президента Украины и 101-й отдельной бригады охраны Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. В этом выступлении он объявил о создании нового мемориала на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.

«Именно на этой территории мы создадим Мемориальный комплекс в память о нашей оборонительной войне с агрессивной Россией. Вместе с Национальным музеем истории Украины во Второй мировой войне это станет единым Мемориалом украинских героев», – сказал глава государства.

Порошенко отметил, что «бок о бок, в строю защитников Украины, которые сейчас противостоят российско-террористическим войскам на востоке Украины, стоят внуки и правнуки участников Второй мировой войны, которые в рядах Красной армии, Украинской Повстанческой армии, партизанских отрядов одерживали и одержали победу над нацизмом ». «Этот факт – символ связи разных поколений», – подчеркнул президент Украины.

«Мы категорически отвергаем попытки Москвы использовать победу над нацизмом во Второй мировой войне для удовлетворения ее реваншистских, имперских и экспансионистских нужд. Вторая мировая война закончилась 72 года назад, а Кремль все еще стремится командовать Украиной будто четырьмя украинскими фронтами сороковых годов прошлого века», – добавил президент Украины.

Ранее 9 мая Петр Порошенко принял участие в церемонии чествования памяти погибших по случаю 72-й годовщины Победы во Второй мировой войне на Аллее Воинской Славы. Он возложил цветы к могиле Неизвестного солдата.