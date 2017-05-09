За «солдатской кашей» в Симферополе выстроилась огромная очередь

На площади Ленина в Симферополе 9 мая выстроилась огромная очередь к полевым кухням, где желающим раздавали гречку с тушенкой, чай и хлеб. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

На площади также установили фото-зону с образцами вооружения и военной техники, на фоне которых желающие фотографировали детей.

Несколько видов боевой техники поставили перед зданием крымского правительства.

В центре также установили стену памяти с портретами крымчан-героев Советского союза.

Трансляцию военных парадов и поздравление российского президента Владимира Путина с 9 мая показывали на установленных на площади больших экранах.

Ранее сообщалось, что в Симферополе впервые за последние 30 лет прошел военный парад, приуроченный к 9 мая.

В России 9 мая отмечают День победы, этот день считают праздником победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией.

В Украине 8 мая отмечают День памяти и примирения, а 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Эту памятную дату Верховная Рада Украины установила 9 апреля 2015 года в рамках реализации политики декоммунизации.