В центре Севастополя прошел военный парад

В Севастополе 9 мая состоялся военный парад. По данным российского правительства города, в нем приняли участие 1300 российских военнослужащих и более 40 единиц боевой техники.

При этом, по наблюдениям корреспондента Крым.Реалии, на параде не было отдельного подразделения ветеранов Второй мировой войны и их почти не было видно в традиционных ветеранских колоннах, которые несли символику кораблей и частей советского Черноморского флота. Жители Севастополя выходили с тротуаров и дарили цветы 50-70-летним ветеранам вооруженных сил как «победителям».

Некоторые местные жители пожаловались корреспонденту Крым.Реалии на то, что качество звуковой трансляции парада по громкоговорителям на проспекте Нахимова было настолько низким, что нельзя было разобрать, о чем говорят дикторы, ведущие парад, и какие команды дают адмиралы, командующие строевыми подразделениями.

Военный парад по случаю 9 мая также прошел в Симферополе.

В России 9 мая отмечают День победы, этот день считают праздником победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией.

В Украине 8 мая отмечают День памяти и примирения, а 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Эту памятную дату Верховная Рада Украины установила 9 апреля 2015 года в рамках реализации политики декоммунизации.