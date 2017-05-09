Минобороны России отрицает гибель российского полковника в Сирии

Министерство обороны России отрицает гибель в Сирии российского офицера, видео вероятной казни которого обнародовали боевики экстремистской организации «Исламское государство».

В сообщении пресс-службы российского военного ведомства, распространенном государственным агентством ТАСС, утверждается, что российские военнослужащие, находящиеся на территории Сирии, «живы, здоровы и выполняют боевые задачи».

О публикации видео казни ранее 9 мая сообщила базирующаяся в США мониторинговая группа SITE, отслеживающая деятельность исламистов и экстремистов в интернете.

В публикации SITE убитый назван полковником Евгением Петренко. На записи мужчина, одетый в черный комбинезон, на русском рассказывает о работе на российские спецслужбы перед казнью.

Подтверждений подлинности видеозаписи и личности убитого SITE Intelligence Group не приводит.

Россия является ключевым союзником сирийского президента Башара аль-Асада в гражданской войне, которая длится в Сирии шесть лет. Министерство обороны России сообщало о гибели в Сирии начиная с сентября 2015 года 30 российских военнослужащих.