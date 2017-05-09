В Крыму заявляют о 100 тысячах участников шествий «Бессмертного полка»

Более 105 тысяч человек приняли участие в шествиях «Бессмертного полка», приуроченных к 9 мая, в целом в аннексированном Крыму. Такую цифру назвали в подконтрольном России правительстве полуострова.

Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов также прошелся в портретами своих предков. Об этом Аксенов написал на странице в Фейсбуке.

Ранее сообщалось, что, по данным российских властей, более 45 тысяч человек приняли участие в приуроченном к 9 мая шествии «Бессмертного полка» в Симферополе.

В России «Бессмертный полк» – это шествие с портретами родственников, участвовавших во Второй мировой войне. Акция начиналась как общественная инициатива, но в течение последних нескольких лет получила более официальное содержание.

Сейчас организацией акции занимается прокремлевский Общероссийский народный фронт, начали появляться сообщения о том, что не все участники мероприятия приходят на него добровольно. Портреты для участия в акции в России можно приобрести в магазинах, то есть речь идет уже не о чествовании родственников, а о почете любых участников той войны.

Россия также способствует организации акции «Бессмертный полк» в некоторых странах бывшего СССР.

В России 9 мая отмечают День победы, этот день считают праздником победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией.

В Украине 8 мая отмечают День памяти и примирения, а 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Эту памятную дату Верховная Рада Украины установила 9 апреля 2015 года в рамках реализации политики декоммунизации.